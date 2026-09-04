Científicos logran mapear por completo el cerebro y sistema nervioso de una mosca de la fruta

Científicos lograron por primera vez mapear de manera completa el cerebro y el sistema nervioso central de un macho adulto de mosca de la fruta, un organismo ampliamente utilizado como modelo para la investigación científica.

El avance representa un importante hito para la neurociencia, ya que permite observar con un nivel de detalle sin precedentes cómo están organizadas las conexiones neuronales de este pequeño organismo.

La mosca de la fruta, conocida científicamente como Drosophila melanogaster, ha sido utilizada durante décadas para estudiar procesos relacionados con el cerebro, el comportamiento, la genética y distintas enfermedades.

Contar con un mapa completo de su sistema nervioso podría ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo las neuronas se conectan entre sí y cómo esas conexiones permiten funciones como el movimiento, la percepción y el comportamiento.

Los científicos consideran que este tipo de mapas también puede abrir nuevas vías para estudiar principios básicos del funcionamiento cerebral y, a largo plazo, contribuir a una mejor comprensión de sistemas nerviosos más complejos.

El resultado es considerado un paso significativo en la construcción de un mapa detallado de cómo funciona un cerebro a nivel de sus conexiones, una de las grandes metas de la neurociencia moderna.