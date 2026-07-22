Cierran el tráfico a vehículos en el tramo de Enel Central hasta la Universidad Casimiro Sotelo de Managua

Este miércoles amaneció cerrado el tramo que va desde los semáforos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel-Central) a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, antes Universidad Centroamericana (UCA), por lo que se les recomienda a los conductores de vehículos buscar otras vías.

El cierre se debió a los trabajos que se realizan en los tramos dos y tres de la pista Héroes de la Insurrección en Managua, por lo que las autoridades correspondientes habilitaron el desvío de ambos carriles que pasa por el campo de Enel central.

Además, desde este martes ya está funcionando provisionalmente la nueva terminal de microbuses interlocales Casimiro Sotelo que ahora está ubicada de los semáforos del colegio Rigoberto López Pérez dos cuadras al sur o de la rotonda universitaria (Unan-Managua) tres cuadras al norte.