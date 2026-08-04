Cifosis dorsal aumenta en jóvenes de 14 años por mala postura

La cifosis dorsal, conocida popularmente como joroba, es una deformidad de la columna que se desarrolla con el tiempo y cuyo síntoma principal es el dolor, pero lo que preocupa a los especialistas es que cada vez afecta a más jóvenes de 14, 20 y hasta 21 años, e incluso se han detectado casos en niños de 3 años.

El doctor Bryan Pérez, de la Clínica de Medicina Oriental, advierte que la mala postura y los malos hábitos posturales son los principales factores que están acelerando la aparición de esta condición en edades tempranas.

La cifosis no aparece de un día para otro, sino que es el resultado de años de posturas incorrectas, por lo que la corrección a tiempo es fundamental para evitar complicaciones mayores.