Cinco personas lesionadas tras vuelco de camioneta en carretera a La Libertad, Chontales

Cinco personas resultaron lesionadas la noche del lunes 24 de agosto tras el vuelco de una camioneta en el sector de Quinuma, a cuatro kilómetros al sur de La Libertad, Chontales. El conductor Mario Salas González perdió el control del vehículo cuando se dirigía a San Pedro de Lóvago.



Testigos señalaron que en una bajada el conductor aceleró fuertemente y no lograron advertirle a tiempo. Los lesionados más complicados son Isaías Morales de 17 años, Eric Gider Morales y el propio Mario Salas, quienes fueron trasladados a una unidad médica en La Libertad; el chofer fue llevado a Juigalpa.

Los afectados son originarios de la comarca San Bartolo, jurisdicción de San Pedro de Lóvago, y venían de Santo Domingo de recolectar brosa para procesarla y sacar oro.