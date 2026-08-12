Claves para manejar el dinero sin necesidad de un ingreso extra, según experta

Antes de buscar un ingreso extra o un aumento salarial, lo fundamental es identificar el origen del problema financiero y establecer un plan de control que permita priorizar gastos y tomar decisiones informadas.

La especialista explicó que muchas personas asalariadas creen que la solución es ganar más, pero sin un control adecuado cualquier ingreso puede resultar insuficiente.

El esquema sugerido incluye revisar los hábitos de consumo, diferenciar entre necesidades y deseos, y crear un presupuesto realista que se ajuste a la realidad económica de cada persona.