Climaterio: la etapa natural que las mujeres viven y que los médicos minimizan

El climaterio es parte de la vida de toda mujer y comienza a manifestarse a partir de los 30 años, cuando los niveles de estrógeno y progesterona empiezan a disminuir.

Estas hormonas, producidas por los ovarios y las glándulas suprarrenales, regulan el ciclo menstrual y el equilibrio emocional, por lo que su declive provoca cambios físicos y psicológicos.

El doctor lamentó que muchas pacientes hayan recibido respuestas despectivas de otros profesionales, a quienes les dijeron que sus síntomas eran “locura” y que el climaterio “no existía”.