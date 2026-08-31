Colisión entre moto y camioneta deja un herido en salida a Ciudad Rama

Una persona resultó lesionada tras la colisión entre una motocicleta y una camioneta en la salida a Ciudad Rama, frente al campamento Las Lomitas en Juigalpa, Chontales, en un accidente que dejó además daños materiales en ambos vehículos.

El hecho ocurrió cuando el conductor de la moto intentó girar a la izquierda y su medio de transporte se apagó repentinamente, invadiendo el carril contrario, según testigos.

El conductor de la camioneta, identificado como el ingeniero Danilo Cruz Villachica, explicó que se salió de la carretera para evitar pasarle por encima al motorizado, impactándolo con la parte delantera izquierda. Paramédicos de Cruz Blanca atendieron al herido, mientras oficiales de tránsito realizaron las investigaciones en el lugar.