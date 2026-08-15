Colombia registra réplicas tras terremoto de 7.4

El Servicio Geológico de Colombia informó que continúan las réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, con un nuevo sismo de 2.8 grados este viernes y otros 4 movimientos telúricos, uno sentido en Bogotá, según informaron las autoridades.

La cifra de fallecidos se aproxima a los 300 y Pereira es una de las ciudades más afectadas.

Equipos de búsqueda y rescate, incluidos 13 elementos de Argentina, trabajan en las zonas más golpeadas, mientras se habilitan albergues y se coordina la asistencia humanitaria.