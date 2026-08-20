Comerciante es abandonado inconsciente en mercado de Managua

Un comerciante identificado por vecinos como vendedor de candados fue encontrado inconsciente en una acera del mercado Israel Lewites, en Managua, luego de ser abandonado por el conductor de una caponera con quien viajaba junto a dos mujeres que presuntamente le habrían suministrado una sustancia para dejarlo sin conocimiento y robarle sus pertenencias, según testimonios de testigos presenciales.

La víctima comenzó a convulsionar al ser sentado en la cuneta y permaneció más de una hora esperando asistencia de Cruz Blanca y Bomberos, mientras que su mochila con los productos que vendía no fue encontrada, lo que refuerza la hipótesis del robo, manifestaron vecinos del sector.

Oficiales de la Policía Nacional intentaron reanimar al comerciante en el lugar de los hechos, ubicado 50 metros al norte de la entrada de buses del mercado Israel Levites, pero nadie pudo identificar formalmente a la víctima.