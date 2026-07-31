Comerciantes listos para ofrecer comida y juegos en peregrinación de Santo Domingo en Managua 

Un total de 140 comerciantes comenzaron a instalar sus puestos con sillas, termos, estufas y mesas en las aceras y andenes de la rotonda Cristo Rey, en Managua, para ofrecer comida rápida y platillos tradicionales como carne asada con gallo pinto y vigorón a los devotos que peregrinarán este 1 de agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán.

Los vendedores, que recibieron permisos de la Alcaldía de Managua hace cuatro días, aseguran que los precios serán asequibles para los asistentes que también podrán disfrutar de juegos mecánicos instalados en la zona oeste por las autoridades para los más pequeños.

Agentes de la Policía Nacional estuvieron presentes en la mañana para regular el tráfico vehicular y garantizar que los comerciantes se instalen de manera segura, en el marco del tradicional Palo Lucio que se llevará a cabo por la noche.