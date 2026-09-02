Comerciantes prevén mantener precios bajos de queso y huevo en Managua

La libra de queso seco se cotiza a 60 córdobas en el mercado Iván Montenegro de Managua, reflejando una reducción de 5 córdobas en comparación con la semana pasada, un alivio al bolsillo de las familias nicaragüenses, según comerciantes del sector.

Otros productos lácteos también presentan precios accesibles: el queso suave a 50 córdobas, el queso frito a 50, el queso puro a 50, el queso mozzarella a 65, la borona a 48, la cuaja seca a 50 y la cuaja fresca a 65 córdobas.

Los comerciantes prevén que esta tendencia a la baja continúe, y aseguran que los precios se mantendrán estables hasta el fin de semana. Los huevos se cotizan entre 140 y 180 córdobas según el tamaño.