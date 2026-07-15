Conato de incendio en negocio de comida rápida causa pánico en trabajadores

Momentos de pánico vivieron trabajadores del establecimiento de comida rápida Estación La Jefa, después que se originó un conato de incendio en el área de cocina cuando una empleada preparaba unas alitas de pollo. Las llamas alcanzaron un área cubierta de plástico causando que el fuego avanzara en cuestión de segundos.

Ante la emergencia los empleados del local, ubicado de donde fue el cine Margot 200 metros al este, utilizaron extintores para apagar las llamas. Al lugar se presentaron miembros de los Bomberos Unidos de Nicaragua y del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes controlaron por completo la situación.

El incidente únicamente dejó daños materiales en el área de cocina, afortunadamente ninguno de los trabajadores resultó quemado.

Por Jairo Castillo.