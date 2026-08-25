Condenan a cadena perpetua revisable a hombre que asesinó a su pareja en un autohotel de Masaya

A cadena perpetua revisable fue condenado Walter Ramón Martínez Trujillo por haber asesinado a su pareja, María Celeste Meza Valle, de 30 años de edad, el pasado 9 de junio en una habitación de un autohotel, ubicado en el kilómetro 43.3 de la carretera que conduce de Masaya a Tipitapa.

El cuerpo de la mujer fue encontrado por el administrador del negocio y un huésped, quienes llegaron la habitación e ingresaron por la fuerza ante la negativa del hombre en abrir la puerta. Este se estaba vistiendo con el pantalón manchado de sangre. En el lugar encontraron dos cuchillos que usó el ahora condenado contra la víctima.

Martínez logró escapar en un taxi que ocupó para derribar el portón del autohotel, pero horas después fue detenido. El femicida procreó un hijo con la víctima que actualmente tiene 10 años de edad. El condenado tenía apenas tres días de haber regresado de Estados Unidos cuando cometió el crimen.