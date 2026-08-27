Rosario Murillo envía condolencias a China tras alud con desaparecidos y víctimas

Rosario Murillo expresó condolencias al presidente Xi Jinping, al pueblo chino y a las familias afectadas por una tragedia reportada este miércoles. El desastre ocurrió en una zona vinculada a China y Nepal, donde se registraron víctimas y personas desaparecidas.

La emergencia incluyó una inundación y una avalancha que movilizaron amplios operativos de respuesta. Mientras avanzan las acciones de rescate, centenares de personas permanecen sin ser ubicadas. Según lo expuesto durante el informe, el evento afectó una región identificada como Sichuan.

Además, se señaló que las autoridades deberán proporcionar mayores detalles sobre las causas del siniestro. Reconociendo la experiencia china en gestión de emergencias, Murillo destacó la capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos.