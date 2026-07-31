Conductor de camión muere atropellado por su propio vehículo en San Ramón, Matagalpa

Un conductor de camión falleció en la comunidad La Reina, municipio de San Ramón, Matagalpa, luego de ser atropellado por el mismo vehículo que conducía, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Según versiones preliminares, el hombre se bajó para revisar el camión debido a desperfectos mecánicos; otra versión indica que el vehículo sufrió fallas en los frenos y el conductor saltó, cayendo en una posición en la que las llantas pasaron sobre él.

El hombre viajaba solo, originario del municipio de El Tuma-La Dalia.

La Policía Nacional se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente. No se reportaron más personas lesionadas.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.