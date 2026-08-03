Conductor de carro mata a peatón y luego se da a la fuga en la Carretera Panamericana Norte

Héctor Francisco López Marenco, de 46 años, murió tras ser atropellado la noche de este domingo por un vehículo, cuyo conductor después de provocar la tragedia se dio a la fuga, el mortal accidente ocurrió en el kilometro 6 1/2 de la Carretera Panamericana Norte cuando la víctima se disponía a cruzar la vía para comprar cigarrillos.

Extraoficialmente se conoció que Héctor había permanecido por varias horas en un hospedaje junto a Elda del Rosario González, horas antes la fémina lo llegó a buscar a su vivienda ubicada en el barrio Waspán Sur, tras pasar un momento agradable, él decidió abandonar el lugar temporalmente para realizar las compras.

El hospedaje se ubica a unos metros de donde ocurrió la tragedia, tras más de 40 minutos de esperar a una ambulancia don Héctor conocido cariñosamente como “Paquito” murió de un aparente trauma torácico, presentaba fractura expuesta en su pierna izquierda y golpes en su cuerpo.

Autoridades policiales del Distrito Seis de Managua realizaron el peritaje correspondiente, a través de cámaras de vigilancia buscarán obtener información de la placa del vehículo. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal por médicos forenses. Se detalló que el ahora occiso se encontraba actualmente desempleado, pero meses atrás había laborado en el área de mantenimiento de una zona franca.

Por Jairo Castillo.