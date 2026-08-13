Conductor de carro queda gravemente lesionado al ser colisionado por una camioneta en Managua

Completamente destruido quedó este vehículo, tras ser impactado por una camioneta en el sector de los semáforos de La Subasta de Managua. Producto de la colisión el conductor del carro, de 34 años de edad, sufrió graves lesiones en la cabeza y fue traslado en condición delicada al hospital Alemán Nicaragüense.

Personas que presenciaron el accidente aseguran que la camioneta circulaba de oeste a este y cuando el carro realizó un giro hacia el sur, la camioneta lo impacto en horas de la madrugada de este jueves. Un familiar indicó que la víctima, como todos los días, salió de su vivienda ubicada en el barrio Santa Elena y se dirigía a su trabajo en el sector de la pista al mercado El Mayoreo.

El conductor de la camioneta en la que se movilizaban varias personas omitió dar declaraciones, pues testigos también comentaron fuera de cámara que presuntamente manejaba de forma temeraria, sin embargo, agentes de la Policía de la Dirección de Tránsito del Distrito Seis de la capital, a través de las investigaciones, determinarían la responsabilidad de ambos conductores.

Por Yaritza Calero.