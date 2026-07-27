Confirman nueva especie de primate en selvas del Congo

Científicos de la República Democrática del Congo, Estados Unidos y Alemania confirmaron la identificación de una nueva especie de primate en las selvas tropicales del país africano, conocido por los lugareños por su característico sonido.

El espécimen fue avistado inicialmente en 2008, pero su documentación se limitaba a una única fotografía borrosa sin más pruebas, hasta que conservacionistas lograron estudiarlo en campo.

Los análisis morfológicos y genéticos revelaron rasgos singulares en su pelaje, comportamientos sociales específicos y una estructura vocal única utilizada para delimitar territorio.