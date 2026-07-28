Conoce a los 18 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzó con 18 celebridades dispuestas a convivir durante 10 semanas completamente aisladas del mundo exterior. En esta edición, los participantes competirán por un premio de 4 millones de pesos, mientras son observados por más de 60 cámaras y 73 micrófonos que registran cada estrategia, alianza y momento dentro de la casa.

Entre los habitantes de esta temporada destacan figuras de la actuación, la música, la conducción y la creación de contenido digital. La lista está conformada por Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Gema Garoa, Yanet García, Memo Schutz, Brianda Deyanara, Fede Vigevani, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Flor Vigna, Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Karina Torres y Ernesto Laguardia.

La gala de estreno también sorprendió con el ingreso de algunos habitantes especiales, entre ellos Gema Garoa, Mariana Ochoa y Luis Chaparro, mientras que Fede Vigevani inició la competencia con una misión especial como jugador infiltrado. Desde el primer día, la convivencia ha estado marcada por estrategias, sorpresas y momentos que ya generan conversación entre los seguidores del exitoso reality.