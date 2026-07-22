Conozca las regulaciones viales que ha traído la construcción de los tramos II y III de la pista Héroes de la Insurrección

Los trabajos de ampliación en la pista Héroes de la Insurrección continúan en la capital, lo que ha generado significativos ajustes en el flujo vehicular. Cabe destacar que este sector no se encuentra cerrado por completo, ya que las autoridades mantienen habilitado un carril funcionando en doble sentido para la circulación del tráfico particular y del Transporte Urbano Colectivo (TUC).

El tramo afectado comprende desde la entrada al barrio Hialeah hasta los semáforos de la Universidad Casimiro Sotelo, antes Universidad Centroamericana (UCA). Debido a que el resto de los carriles permanecen clausurados por las maniobras de la maquinaria pesada, el tráfico en este punto experimenta embotellamientos, así como considerables retrasos en la frecuencia de las unidades de buses urbanos que transitan por la zona.

Para evitar el colapso de esta arteria principal y garantizar la conexión con la nueva terminal de buses, el IRTRAMMA y la Alcaldía de Managua han definido rutas alternativas obligatorias para el transporte intermunicipal:

Desde León, Carazo y el Occidente (Carretera Sur): Las unidades deberán bordear el sector ingresando por los pasos a desnivel de Las Piedrecitas o 7 Sur, siguiendo un trayecto por la Aldea Infantil SOS, INVUR, Parque Héroes y Mártires, los colegios Madre del Divino Pastor y Benjamín Zeledón, la Rotonda El Güegüense, Gasolinera La Bolívar, Estadio Soberanía, UNI, Universidad Casimiro Sotelo, parque La Biblia y los semáforos del Rigoberto López Pérez, hasta llegar a la nueva terminal.

Desde Masaya, Granada y Carazo (Carretera a Masaya): Los buses ingresarán desde el sector del Colegio Teresiano hacia Plaza Las Victorias, desviándose por la zona del Consulado de Costa Rica, Concentrix, Universidad Casimiro Sotelo, parque La Biblia y semáforos del Rigoberto López Pérez para finalmente incorporarse a la nueva terminal.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores particulares a conducir con extrema precaución o recurrir a vías alternas para agilizar sus desplazamientos.

Por Geydi Solórzano.