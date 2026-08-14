Consumo de pornografía afecta confianza y deseo en relaciones de pareja

El acceso cada vez mayor a dispositivos móviles ha facilitado el consumo de pornografía, lo que puede generar afectaciones emocionales en las relaciones de pareja, incluyendo problemas de confianza, deseo y comparaciones que deterioran el vínculo afectivo, según el doctor Roberto Gómez.

El experto abordó la complejidad de este fenómeno y cómo el contenido explícito al alcance de un clic puede influir en las percepciones y expectativas dentro de la intimidad de pareja.

La conversación abrió un espacio de participación para la audiencia, quienes comparten sus inquietudes con respecto a temas de pareja.