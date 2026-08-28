Chef enseña a preparar ribeye con mantequilla, ajo y romero

Un chef mostró en vivo la preparación de un corte ribeye de 350 gramos de la marca San Martín. La receta incluye mantequilla, dientes de ajo, romero y una cucharada de mostaza Dijon como opción adicional.

El especialista explicó que el ribeye, conocido como el “ojo del bife”, es uno de los cortes más suaves y marmoleados. Durante la cocción, aclaró que el líquido que suelta la carne no es sangre sino mioglobina, una proteína que mantiene la frescura del producto.

Recomendó no cocinar el steak más allá del término medio para evitar que pierda propiedades y se vuelva rígido. El chef también sugirió no mover la carne durante los primeros dos minutos para lograr un sellado perfecto. La preparación incluyó papas cocinadas en la grasa del mismo corte para aprovechar todo el sabor.