Cortocircuito incendia vivienda en Batahola Sur

Un cortocircuito fue la aparente causa de un incendio que redujo a escombros una vivienda en el barrio Batahola Sur de la capital, propiedad del señor Néstor Molina.

La casa, de construcción rústica, se consumió en minutos debido a la gran cantidad de papel almacenado en su interior.

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, la familia perdió todos sus enseres. La oportuna intervención de los equipos de emergencia evitó que el fuego se propagara a las viviendas vecinas.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas en el incidente.