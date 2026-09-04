Cortocircuito provoca incendio en poste del tendido eléctrico en Tipitapa

Un incendio en un poste del tendido eléctrico en el barrio Victoria de Julio de Tipitapa generó alarma entre los habitantes, después de que un cortocircuito provocara llamas que calcinaron completamente medidores y cables, según informaron los bomberos que acudieron al lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:40 de la noche de este jueves, cuando los vecinos observaron una chispa en la caja del poste que rápidamente se convirtió en una explosión, y la preocupación principal era que el fuego se propagara a las viviendas más cercanas, incluyendo una farmacia y la casa de una vecina identificada como Doña Angelita.

La Dirección General de Bomberos se presentó al lugar para sofocar las llamas, y los vecinos tuvieron que sacar tanques de gas de sus hogares como medida preventiva, mientras la empresa Natel se presentaría esta mañana para restablecer el servicio eléctrico en las viviendas afectadas.