Costillas de cerdo criollas: la receta que celebra la tradición nicaragüense

Las costillas de cerdo criollas son el plato estelar de esta receta del día, una preparación que celebra la cocina tradicional de Nicaragua con un sazón que las hace únicas, diferenciándose de las típicas costillas con barbacoa.

El secreto de su sabor distintivo está en la combinación de achote, naranja agria y el característico sazón criollo que les otorga ese tono anaranjado y ese gusto que las identifica.

Esta receta se complementa con ensalada de repollo, yuca o tortilla, creando una experiencia culinaria completa que invita a disfrutar de los sabores auténticos de la gastronomía nicaragüense en casa.