Costo, personalización y seguridad: las grandes diferencias entre iOS y Android

Las diferencias entre iOS y Android van más allá del diseño de los íconos, ya que factores como el costo, la personalización y la seguridad definen la experiencia del usuario y la decisión de compra, explicó el experto en tecnología Rodolfo Nicaragua.

El especialista señaló que Android, al estar presente en múltiples marcas, permite una amplia gama de precios y niveles de personalización que se adaptan a distintos perfiles de usuario.

En contraste, iOS ofrece un ecosistema cerrado y controlado por Apple, donde la estabilidad y la seguridad son prioridades, aunque con menos opciones de personalización y un rango de precios más limitado.