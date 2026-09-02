Crédito informal en Nicaragua: tasas de hasta 240% anual y el riesgo de un círculo de deudas

El crédito informal puede cobrar hasta 20% de interés mensual, equivalente a 240% anual, muy por encima del 2% mensual de los bancos formales. La especialista Gisela Canales advirtió que recurrir a estos préstamos por falta de liquidez suele llevar a un endeudamiento perpetuo.

Canales explicó que los préstamos informales no están supervisados por ninguna entidad reguladora, lo que deja al deudor sin protección ante malas prácticas o cobros abusivos.

Para acceder a créditos formales, recomendó abrir una cuenta bancaria exclusiva para el negocio y depositar los ingresos diarios, incluso montos pequeños, para construir un historial verificable.

También sugirió que los pequeños negocios establezcan políticas claras de crédito a clientes, definiendo cuánto pueden fiar sin afectar su capital de trabajo.

En casos de acoso o maltrato por parte de prestamistas informales, indicó que se puede verificar en la Comisión Nacional de Microfinanzas si la empresa está registrada y presentar una denuncia con evidencia.