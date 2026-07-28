¿Cristiano Ronaldo contraerá matrimonio con Georgina Rodríguez? Esto es lo que se sabe

En los últimos días han cobrado fuerza los rumores sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Diversas publicaciones aseguran que la pareja podría celebrar su enlace a principios de agosto en su nueva mansión ubicada en Portugal.
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial. Ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han anunciado una fecha para su matrimonio ni han compartido detalles sobre una eventual ceremonia.
Los rumores no son nuevos. En años anteriores también surgieron versiones sobre una posible boda de la pareja, pero ninguna llegó a concretarse públicamente. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, por lo que habrá que esperar un anuncio oficial por parte de ambos para conocer si finalmente darán el siguiente paso en su relación.