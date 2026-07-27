Cristiano Ronaldo da el salto a la televisión: crea una serie junto al director de Kingsman

Tras su participación en la Copa Mundial 2026, Cristiano Ronaldo ya trabaja en un nuevo proyecto fuera de las canchas. El futbolista portugués se unió al reconocido director Matthew Vaughn, responsable de la saga Kingsman, para desarrollar una serie de ficción inspirada en el mundo del fútbol.

La producción seguirá la historia de un agente de fútbol británico que se enfrenta a las complejidades del mercado de fichajes, las negociaciones y el entorno de las grandes figuras del deporte.

El protagonista será interpretado por el actor Damian Lewis.

Aunque Cristiano Ronaldo no formará parte del elenco, tendrá un papel clave como productor ejecutivo y colaborador creativo, aportando su experiencia para dar autenticidad a la historia. Con este proyecto, el portugués continúa expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento mientras sigue ligado al fútbol.