Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelan detalles de su boda íntima y secreta en Portugal 

El futbolista del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, y su pareja, Georgina Rodríguez, han revelado los detalles de su boda íntima y secreta, celebrada el pasado 11 de agosto en una lujosa casa de verano ubicada en Cascais, Portugal, donde sus cinco hijos fueron los únicos testigos de la ceremonia.

Georgina Rodríguez, quien confesó a la revista Vogue que no pudo contener las lágrimas durante el enlace, describió el evento como exactamente lo que había imaginado: íntimo, lleno de amor y con la familia como protagonista indiscutible.

La revista publicó un video de 40 segundos con imágenes inéditas de la celebración que no habían sido compartidas anteriormente, generando gran expectativa entre los seguidor