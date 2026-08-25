Cuatro dolores que nunca debes ignorar en la mediana edad

Especialistas alertaron que el dolor torácico opresivo que se irradia a brazos, las cefaleas intensas y repentinas conocidas como “dolores en trueno”, y los dolores articulares persistentes en espalda, rodillas y caderas son manifestaciones críticas que jamás deben normalizarse como parte del envejecimiento.

Estas señales, explicaron, pueden indicar enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o hipertensión arterial descontrolada, condiciones que requieren atención médica inmediata.

El manejo oportuno del dolor durante la juventud y adultez, subrayaron los expertos, constituye un pilar fundamental para prevenir enfermedades crónicas y mantener una óptima calidad de vida.