Cuatro mujeres atacadas en una semana: La ola de feminicidios que estremece Nicaragua

En tan solo una semana, Nicaragua ha registrado una escalofriante ola de violencia contra las mujeres con tres feminicidios y un ataque frustrado que conmocionó a las comunidades de León, Managua, Nueva Guinea y Nindirí, donde Jessica Salinas Martínez de 39 años fue estrangulada por su pareja, Evelyn Fuentes Martínez asesinada a balazos por su expareja en el reparto San Juan, y María Vanessa González de 18 años hallada muerta en una laguna artificial tras ser asfixiada.

La rápida intervención de ciudadanos en Nindirí evitó una cuarta tragedia al frustrar el ataque con arma blanca que sufrió Brenda López a manos de su expareja, quien pretendía decapitarla, mientras los sospechosos están bajo investigación policial.

Especialistas advierten sobre el grave daño emocional que sufren las sobrevivientes de femicidio, quienes viven con miedo constante ante la amenaza de represalias, según el testimonio de una víctima que teme que ni su cuerpo “va a callar” si busca ayuda.