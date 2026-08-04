Cuba hace historia con doble oro en el hockey sobre césped de Santo Domingo 2026

Cuba se consolidó como la gran potencia del hockey sobre césped en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro tanto en la rama femenina como en la masculina, cerrando una actuación perfecta en el torneo.

El equipo masculino se coronó campeón tras vencer a Trinidad y Tobago en una emocionante final que terminó empatada 2-2 en el tiempo reglamentario y se definió en la tanda de penales. Los cubanos se adelantaron con goles del capitán Iraidys Calderón y Marlon Sánchez, pero los trinitenses igualaron el marcador con una anotación de Dylan Francis en los minutos finales.

La definición llegó desde el punto penal, donde una falta del portero Malcolm Baptiste sobre Pedro Viera permitió que Calderón ejecutara con éxito el cobro decisivo. Posteriormente, Shaquille Daniel falló el último disparo de Trinidad y Tobago, asegurando la medalla de oro para la selección cubana.

El éxito de Cuba se completó luego de que el equipo femenino también conquistara el título un día antes al derrotar a México, logrando así un histórico doblete para la isla en esta disciplina.

En la lucha por el tercer lugar del torneo masculino, México se quedó con la medalla de bronce al imponerse 5-1 sobre Venezuela. Alexander Santoral marcó dos goles, mientras que Matías Guzmán, Jorge Gómez y Juan Sosa completaron la goleada para el conjunto azteca.

Por su parte, República Dominicana finalizó en la quinta posición tras derrotar 4-1 a Jamaica, mientras que Barbados ocupó el séptimo lugar al vencer 3-0 a Guatemala.

Con estos resultados concluyó el torneo de hockey sobre césped de Santo Domingo 2026, dejando a Cuba como el gran protagonista al conquistar ambos títulos y reafirmar su dominio regional en este deporte.