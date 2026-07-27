“Dai Dai” de Shakira sigue imparable y cumple 21 días en el número uno de Spotify Global

La cantante colombiana Shakira continúa cosechando éxitos con “Dai Dai”, tema oficial de la Copa Mundial 2026, que se mantiene en el primer lugar del ranking global de Spotify.

La canción ya suma 21 días consecutivos ocupando el puesto número uno a nivel mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del año y reafirmando el impacto de Shakira en la escena internacional.

Con este logro, la artista vuelve a demostrar su estrecha relación con el fútbol y los grandes eventos deportivos, manteniéndose como una de las voces más influyentes de la música latina a nivel global.