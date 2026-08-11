De pedirle la camiseta a Mbappé a ser su compañero: la increíble historia de Yan Diomande en el Real Madrid

Hace apenas un año, Yan Diomande vivió uno de esos momentos que cualquier joven futbolista sueña con protagonizar. Tras debutar oficialmente como profesional en 2025 frente al Real Madrid, el jugador fue directo a buscar a Kylian Mbappé para pedirle su camiseta, admirado por una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Lo que parecía un simple gesto de admiración terminó convirtiéndose en el inicio de una historia extraordinaria.

Un año después, en 2026, Diomande se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid y comenzó a entrenar junto a Mbappé, aquel futbolista al que veía como uno de sus grandes referentes.

La historia refleja un cambio radical en la carrera del joven jugador: pasó de ser un admirador que buscaba quedarse con la camiseta de Mbappé a convertirse en su compañero y nuevo socio dentro del vestuario del conjunto madridista.

En apenas 12 meses, Diomande pasó de enfrentarse al Real Madrid en el inicio de su carrera profesional a formar parte del club que representa la cima del fútbol mundial.

Una historia que parece sacada de una película y que demuestra cómo, en el fútbol, los sueños pueden convertirse en realidad mucho más rápido de lo que cualquiera imagina.