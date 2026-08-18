Decomisan una tonelada de cocaína en Costa Rica

Un nicaragüense y un venezolano fueron detenidos en Guácima de Alajuela, Costa Rica, con 66 kilos de cocaína ocultos en un vehículo.

Posteriormente, en la vivienda de los detenidos encontraron 925 paquetes adicionales, sumando aproximadamente una tonelada de la droga.

La operación, coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública y la DEA, está vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público para responder por los delitos señalados, y las autoridades incautaron también dinero en efectivo.