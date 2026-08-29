Roxana Mendoza expondrá su título Fedelatin ante la colombiana Paola Rincón

La boxeadora nicaragüense Roxana Mendoza volverá al cuadrilátero para defender su campeonato Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. Su rival será la colombiana Paola Rincón, quien buscará destronarla en la velada Puños Patrios Eventos.

Mendoza expondrá su cinturón regional ante la retadora colombiana en un duelo que reunirá nuevamente el talento nacional e internacional sobre el ring. La campeona nicaragüense buscará hacer valer su condición de monarca para mantener el título en sus manos, mientras Rincón llega con la misión de conquistar la corona.

El combate representa una nueva oportunidad para Mendoza de demostrar su nivel y continuar consolidándose como una de las figuras destacadas del boxeo femenino nicaragüense.