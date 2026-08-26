Delfines: la autoconciencia que los distingue como especie superior en el mar

Considerados entre los animales más inteligentes del planeta, los delfines sobresalen por su conciencia de sí mismos, una cualidad demostrada científicamente al ser capaces de reconocer su propio reflejo en un espejo, lo que evidencia un nivel cognitivo excepcional dentro del reino animal.

Esta característica, poco común en la naturaleza, los posiciona junto a humanos, simios y elefantes en el selecto grupo de especies con autoconciencia plena.

La ciencia sigue investigando cómo esta capacidad influye en su compleja estructura social y en su forma de comunicarse dentro de la manada.