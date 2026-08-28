Delincuente aprovecha ventana abierta para robar en Rivas

Un ladrón ingresó a la miscelánea Flamingo en San Juan del Sur, Rivas, la madrugada de este jueves y robó dos cajas registradoras, seis botellas de ron, una laptop, protectores solares de alto valor y dinero en efectivo, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por los propietarios.

El sujeto, de tez morena y vestimenta completamente oscura con mascarilla sanitaria, accedió al local a las 3:30 de la madrugada a través de una ventana sin protección, operando con total impunidad a pesar de los ladridos de un perro de la zona, según detallaron los afectados.

Los propietarios han habilitado el número 77156312 para recibir información confidencial y ofrecen una recompensa para dar con el paradero del autor del atraco, cuyas características físicas son de complexión alta y atuendo negro.