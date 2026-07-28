Delincuente despoja del dinero a un vendedor ciego en una calle del barrio Ducualí de Managua

La delincuencia en las calles de Managua no conoce límites ni tiene escrúpulos. En el sector de Don Bosco, un hombre con discapacidad visual que se gana la vida honradamente vendiendo gas de manera ambulante, enfrentando la adversidad fue víctima de robo.

Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento exacto cuando el señor iba caminando ofreciendo sus productos, pero decidió sentarse para descansar un poco, cuando un sujeto identificado únicamente como “Cabeza de Cebolla” del barrio Ducualí, sin la menor empatía, aprovecha la vulnerabilidad del señor para robarle el fruto de su esfuerzo: su billetera y el dinero que con tanto sacrificio acababa de ganar.

Este indignante hecho refleja la dura y peligrosa realidad a la que se enfrentan a diario las personas con discapacidad, quienes salen a las calles a buscar el pan de cada día, quedando expuestas ante el abuso de los amigos de lo ajeno.

Internautas en las redes sociales esperan que las autoridades policiales logren ubicar y capturar a este hombre e instan a las personas que conocen a la víctima a unir esfuerzo con una colecta económica para ayudarlo.

Por Kathy Molina.