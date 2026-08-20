Delincuente roba un costoso celular y dinero en efectivo en un negocio de Chinandega

Por Heydi Estrada.

Pese a que apagó las cámaras de seguridad y la alarma anti robo de un establecimiento, según él para que no quedara evidencia de su fechoría el astuto joven que ingresó en hora de la noche del pasado 18 de agosto al negocio dedicado a la venta de celulares, ubicado en el barrio El Calvario del municipio de Chinandega.

Las imágenes quedaron guardadas cuando sustraía un iPhone 17 pro max y dinero en efectivo de la caja de registro y serán una de las contundentes pruebas para enjuiciar al delincuente. Según medios de comunicación locales, el joven que se quitó su camisa para taparse el rostro entró a la tienda, subió al segundo piso y hábilmente escogió el celular más caro que oferta el establecimiento.

Aunque aún no se especifica el monto total de lo robado los afectados interpusieron la formal denuncia en la delegación policial de Chinandega y se espera que las autoridades logren dar con el sujeto en las próximas horas, logrando su captura para que responda por lo sustraído.