Demolición de puente en Managua provocará fuerte congestión vial

La demolición del puente sobre la Avenida Bolívar, al norte de los semáforos de Enel Central, inició este lunes como parte de las obras de drenaje pluvial vinculadas a la ampliación de la pista Héroes de la Insurrección, lo que ha generado un plan de desvío temporal que afectará el tráfico en este corredor vial.

La municipalidad habilitó la Banda Oeste de la Avenida Bolívar para la circulación en ambos sentidos, mientras que los vehículos que transitan de sur a norte son desviados para rodear el área de construcción.

Las autoridades recomiendan a los conductores salir más temprano y utilizar rutas secundarias para evitar embotellamientos durante las horas pico.