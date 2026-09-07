Desborde de ríos e inundaciones en Santa María de Pantasma, Jinotega, activan evacuaciones 

Las intensas lluvias registradas en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, provocaron el desborde de ríos e inundaron calles, dejando camionetas y motocicletas atascadas y evidenciando la fuerza del agua, lo que activó labores de evacuación y prevención por parte de las autoridades municipales junto al Comupred y Brimur.

El río de la zona aumentó su caudal de manera significativa durante la madrugada del lunes, alertando a los pobladores que reportaron el incremento del nivel del agua, mientras los equipos de emergencia llegaron para evaluar las condiciones del puente principal y coordinar tareas de limpieza.

Expertos en clima informaron que entre el miércoles y jueves se espera el ingreso de la onda tropical número 37, que generará más lluvias dispersas, por lo que instan a la población a no cruzar calles inundadas, puentes o cauces crecidos