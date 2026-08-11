Descartan mano criminal en muerte de hombre encontrado en el interior de un cabezal en el barrio Villa Reconciliación

Luján Amador Rosales, de 55 años de edad, se suicidó al ahorcarse con una cuerda, por lo que la Policía descartó mano criminal en la muerte.

Amador fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el camarote de un cabezal que estaba estacionado en un parqueo del barrio Villa Reconciliación del Distrito Seis de Managua. Se desconoce desde qué hora habría decidido a quitarse la vida.

En un primer momento se especuló que había sido víctima de la delincuencia, pero esta hipótesis fue descartada. Extraoficialmente se conoció que la víctima enfrentaba problemas familiares que prefirió evadir al ahorcarse.