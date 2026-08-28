Desfiles patrios en Nicaragua: padres gastarán hasta 850 córdobas en vestuario escolar

Padres de familia en Nicaragua pueden gastar entre 750 y 850 córdobas en el vestuario para los desfiles patrios de septiembre, sin incluir el calzado.

Christopher Guevara reportó desde el mercado Carlos Roberto Huembes en Managua los costos actuales de estos productos.

El precio de las camisas escolares oscila entre 150 y 250 córdobas, mientras que los pantalones se ofertan desde 250 córdobas, dependiendo de la talla y la marca.

Los trajes para adolescentes pueden costar hasta 850 córdobas y los de niños pequeños alrededor de 550 córdobas.

En accesorios, la banda de excelencia académica sublimada tiene un valor de 120 córdobas y la bordada 150, las boinas cuestan 120 y los guantes 80 córdobas.

El calzado colegial se encuentra desde 550 hasta 895 córdobas. Los vendedores destacaron que el zapato nacional, elaborado en cuero y con suela de hule, puede durar hasta un año, mientras que el importado tiene una duración promedio de siete a ocho meses.