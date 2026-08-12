Deslave en El Bastón, Rivas, complica tránsito y peligra a motociclistas

Un deslave de tierra en la comunidad El Bastón, municipio de San Juan del Sur, Rivas, ha dificultado el tránsito vehicular y representa un peligro para motociclistas, quienes han sufrido caídas en el camino improvisado.

Los conductores alertan que la vía, que fue reparada temporalmente, se hundió nuevamente, dejando una pendiente peligrosa que pone en riesgo a los usuarios. Las autoridades correspondientes realizaron evaluaciones del terreno, pero los habitantes temen que las lluvias pronosticadas empeoren la situación del suelo, por lo que exigen una pronta solución.

Conductores y pobladores solicitan atención urgente para evitar accidentes mayores en esta temporada de lluvias.