Deslizamiento de tierra en Afganistán deja 23 muertos y más de 100 desaparecidos

Al menos 23 personas han perdido la vida y más de 100 permanecen desaparecidas tras el deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias e inundaciones repentinas en la provincia de Nuristán, Afganistán, según el último reporte de las autoridades locales.

El gobernador provincial señaló que muchas víctimas continúan atrapadas bajo el barro y los escombros de las viviendas derrumbadas, mientras los equipos de rescate trabajan en la zona para localizar a los desaparecidos y atender a los 80 heridos reportados.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán advirtió que las cifras, basadas en evaluaciones preliminares, podrían aumentar en las próximas horas a medida que avancen las labores de búsqueda y rescate en la capital de la provincia oriental.