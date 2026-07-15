Detienen a hombre señalado de asesinar a la joven María González en Nueva Guinea

Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, es señalado de asesinar brutalmente a la joven María Vanesa González Rodríguez, de 18 años de edad, de acuerdo al peritaje policial la víctima fue estrangulada y posteriormente acuchillada en el abdomen para evitar que el cuerpo se llenara de gases y no flotara al momento que fue arrojada a una represa, ubicada en la cercanías del centro recreativo Las Vegas en el municipio de Nueva Guinea de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

De acuerdo con las investigaciones el macabro hecho sucedió el pasado 10 de julio cuando María Vanessa llegó a la casa de Pedro Angulo, ya que mantenían una supuesta relación sentimental, tras una discusión presuntamente el señalado la asesinó.

Testigos indicaron que vieron al hombre por última vez cargando un saco y dirigirse a la represa, lugar en donde dos días después fue encontrado el cuerpo flotando en el agua en avanzado estado de descomposición. Se conoció que en un allanamiento policial encontraron varias pertenencias de la ahora occisa, entre ellas un pantalón, ropa interior y un mechón de cabello, pruebas que servirán como evidencia para determinar si es o no el culpable de ocasionar esta tragedia.

De momento se mantiene detenido para el debido proceso judicial, mientras que Óscar de Jesús Leiva Díaz, alias “Chuchuca”, quien fue detenido como sospechoso recuperaría su libertad.

Por Tahirys Guerrero.