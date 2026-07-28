Detienen a motociclistas por atropellar a menor de edad en carretera Viejo León

Carlos José Cruz y Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, ambos de 21 años, enfrentan la justicia con múltiples agravantes por el atropello mortal del niño conocido como “Colochito” el pasado 18 de junio en el kilómetro 11.5 de la carretera Vieja León, del cual se dieron a la fuga, según informaron las autoridades policiales.

Los sujetos fueron detenidos en Villa del Carmen después de vender la motocicleta para eliminar evidencias, mientras el conductor abandonó una chinela en la escena del crimen, pista clave para dar con ellos.

El menor fue arrebatado de la mano de su padre al intentar cruzar la vía, y la investigación también evalúa la posible omisión de auxilio del acompañante, quien, según el artículo 223 del Código Procesal Penal, estaba obligado a alertar a las autoridades.