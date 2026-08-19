Detienen a una mujer como sospechosa del asesinato de su hija, de 4 años de edad, en el municipio de Ticuantepe

Por Jairo Castillo.

Una tragedia familiar conmocionó la tarde de este martes a pobladores del barrio Denis Larios, en el municipio de Ticuantepe. Las autoridades policiales investigan a Angélica María Mairena López, de 32 años, como la presunta autora del parricidio de su hija, una menor de tan solo 4 años de edad.

Según las primeras investigaciones de los peritos de Criminalística, la principal hipótesis señala que la mujer asfixió a la niña por inmersión, posteriormente habría colocado el cuerpo dentro de una bolsa plástica negra para trasladarlo a una de las habitaciones de la vivienda, lugar donde Mairena fue custodiada y detenida por la Policía.

En la comunidad predomina un fuerte hermetismo y los vecinos han evitado dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, de forma extraoficial se conoció que la señalada atravesaba un cuadro depresivo severo y se encontraba bajo un estricto tratamiento medico controlado; se sospecha que la interrupción de sus dosis pudo haber desencadenado la tragedia.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue del hospital primario de Ticuantepe para realizarle la autopsia correspondiente. mientras concluyen las investigaciones, Mairena López permanece bajo arresto. Se supo también que la investigada es madre de otro niño, de 3 años. Se espera que en las próximas horas la Policía brinde una conferencia de prensa con los detalles oficiales del caso.